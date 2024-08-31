Мэру Уфы подарили доспехи

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
В Уфу привезли скульптурные композиции для парка победы. Подарки для города вручила делегация из Донецкой и Луганской Народных Республик. Напомним, главы столиц двух регионов прибыли в Башкирию к празднованию 450-летия со дня основания Уфы — эту дату отмечают в регионе 31 августа.
Одна из скульптур изображает пять роз, прорастающих из гильзы снаряда. В ту же композицию вошли устремлённые вверх журавли. Ещё одна скульптура — кованый рыцарь, созданный местными мастерами.
Ранее, как сообщал Mkset, в Уфу прибыла также делегация во главе с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.