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Мэру Уфы подарили доспехи

Мэру Уфы подарили доспехи

31 августа 2024, 07:50
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram
Необычный подарок привезли в башкирскую столицу из Донбасса.

В Уфу привезли скульптурные композиции для парка победы. Подарки для города вручила делегация из Донецкой и Луганской Народных Республик. Напомним, главы столиц двух регионов прибыли в Башкирию к празднованию 450-летия со дня основания Уфы — эту дату отмечают в регионе 31 августа.

Одна из скульптур изображает пять роз, прорастающих из гильзы снаряда. В ту же композицию вошли устремлённые вверх журавли. Ещё одна скульптура — кованый рыцарь, созданный местными мастерами.

Ранее, как сообщал Mkset, в Уфу прибыла также делегация во главе с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко.

Премьер Беларуси прилетел в Уфу
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