Мэру Уфы подарили доспехи

В Уфу привезли скульптурные композиции для парка победы. Подарки для города вручила делегация из Донецкой и Луганской Народных Республик. Напомним, главы столиц двух регионов прибыли в Башкирию к празднованию 450-летия со дня основания Уфы — эту дату отмечают в регионе 31 августа.