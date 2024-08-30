Срочное обращение Путина к Уфе

Posted Сегодня, 20:05
Published Сегодня, 20:05
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям Башкирии и столицы Республики по случаю 450-летия со дня основания Уфы — эту дату в городе отмечают 30–31 августа. По мнению главы государства, этот день — повод вспомнить об известных уроженцах башкирской столицы, прославивших малую родину.
Путин также отметил, что Уфе удаётся не только не терять самобытный облик, но и при этом всегда оставаться «устремлённым в будущее» городом. Глава государства указал на высокие темпы развития регионального центра, постоянное открытие новых объектов и наличие условий для проведения важных Всероссийских мероприятий.
Ранее Mkset сообщал о том, что певица Полина Гагарина записала видеообращение к уфимцам. Напомним, артистка собирается выступить в городе и исполнить свои песни 31 августа.