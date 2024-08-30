Срочное обращение Путина к Уфе

Путин также отметил, что Уфе удаётся не только не терять самобытный облик, но и при этом всегда оставаться «устремлённым в будущее» городом. Глава государства указал на высокие темпы развития регионального центра, постоянное открытие новых объектов и наличие условий для проведения важных Всероссийских мероприятий.