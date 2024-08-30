mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:05

Published Сегодня, 20:05

Modified Сегодня, 20:40

Updated Сегодня, 20:40

Путин поздравил Уфу с 450-летием

Срочное обращение Путина к Уфе

30 августа 2024, 20:05
Фото: 1MI

Путин поздравил Уфу с 450-летием

Слова Президента России жителям столицы Башкортостана опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям Башкирии и столицы Республики по случаю 450-летия со дня основания Уфы — эту дату в городе отмечают 30–31 августа. По мнению главы государства, этот день — повод вспомнить об известных уроженцах башкирской столицы, прославивших малую родину.

Путин также отметил, что Уфе удаётся не только не терять самобытный облик, но и при этом всегда оставаться «устремлённым в будущее» городом. Глава государства указал на высокие темпы развития регионального центра, постоянное открытие новых объектов и наличие условий для проведения важных Всероссийских мероприятий.

Полина Гагарина обратилась к Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что певица Полина Гагарина записала видеообращение к уфимцам. Напомним, артистка собирается выступить в городе и исполнить свои песни 31 августа.

Читайте также:
Полина Гагарина обратилась к УфеЗал заседаний за ₽108 млн открыли в УфеМэру Донецка показали Уфу
#Политика#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Владимир Путин#Путин#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Концерт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#День города#Татарстан#Певица#Владимир Владимирович Путин#Юбилей Уфы#Пресс-служба#Кремль#450-летие#Курск#Курская область#Полина Гагарина
Подпишитесь
Коммунальный ад устроили в Уфе
Сегодня, 18:29
В Уфе повысили тарифы на детей
Сегодня, 18:14
Жизнь Башкирии изменится через два дня
Сегодня, 16:36
Важный запрет вводят в Башкирии
Сегодня, 17:13
Сломавшую ногу на работе женщину запугали в Башкирии
Сегодня, 19:08