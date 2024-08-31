Уфа отправила послание в будущее

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Вес капсулы составил порядка 130 кг. Потомкам в ней отправили спортивные награды, номера местных газет, план города, диски с песнями, план города, другие знаковые предметы и самое главное — обращение к будущим поколениям. Впрочем, раскрывать его текст пока не стали, узнать его можно будет только в 1974 году — именно тогда капсулу собираются вскрыть.
Рядом с углублением для капсулы подготовили по соседству ещё одно аналогичное место — надпись на его крышке гласит, что в 2074 году на этом же места заложат ещё одну капсулу времени.
Напомним, предыдущий такой артефакт заложили в городе в 1974 году — в дни празднования 400-летия города.