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Уфа отправила послание в будущее

Уфа отправила послание в будущее

31 августа 2024, 09:48
Фото: «Вся Уфа»
Долгожданная церемония закладки Капсулы времени состоялась в Уфе 31 августа, в день празднования 450-летнего юбилея башкирской столицы — открыть её собираются ровно через 50 лет.

Вес капсулы составил порядка 130 кг. Потомкам в ней отправили спортивные награды, номера местных газет, план города, диски с песнями, план города, другие знаковые предметы и самое главное — обращение к будущим поколениям. Впрочем, раскрывать его текст пока не стали, узнать его можно будет только в 1974 году — именно тогда капсулу собираются вскрыть.

Рядом с углублением для капсулы подготовили по соседству ещё одно аналогичное место — надпись на его крышке гласит, что в 2074 году на этом же места заложат ещё одну капсулу времени.

Напомним, предыдущий такой артефакт заложили в городе в 1974 году — в дни празднования 400-летия города.

Видео: «Вся Уфа»
В Уфе открыли капсулу времени, заложенную полвека назад
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