Уфа отправила послание в будущее

Вес капсулы составил порядка 130 кг. Потомкам в ней отправили спортивные награды, номера местных газет, план города, диски с песнями, план города, другие знаковые предметы и самое главное — обращение к будущим поколениям. Впрочем, раскрывать его текст пока не стали, узнать его можно будет только в 1974 году — именно тогда капсулу собираются вскрыть.