mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:17

Published Сегодня, 06:17

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Хабиров наградил певца Газманова

Хабиров наградил певца Газманова

1 сентября 2024, 06:17
Фото: мэрия Уфы
Руководитель региона уже подписал соответствующий документ, пишут местные СМИ.

Кавалером высшей награды Башкирии, Ордена Дружбы Народов, стал исполнитель Олег Газманов. Решение о награждении артиста принял глава Республики Радий Хабиров.

Знаменитый певец в минувшую субботу, 31 августа, выступал в столице Башкортостана. В этот день в Уфе проходили масштабные мероприятия в честь 450-летия со дня основания города. Совместно с другими артистами Газманов в качестве одного из хедлайнеров проводил концерт, приуроченный к этой дате. На сцене, в частности, исполнитель патриотических песен спел «Звёздочку в стакане» — её они совместно записали в апреле 2024 года в дуэте с Элвином Греем.

Напомним, Орден Дружбы Народов в Башкирии учредили в 1998 году. Первое награждение им состоялось в феврале 2000 года. Вручают орден за «большой вклад в укрепление сотрудничества между народами», а также за высокие достижения в экономике, государственном строительстве и развитии науки в регионе.

Как написал у себя в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев, в дни празднования юбилея города, 30–31 августа, праздник посетили более 300 тысяч жителей и гостей башкирской столицы. Отдельную благодарность градоначальник высказал посетителям мероприятий за культуру, а коммунальщикам — за оперативную работу.

Полина Гагарина обратилась к Уфе
Узнать подробнее

На одной сцене с Газмановым выступала артистка Полина Гагарина. Ранее певица сообщила, что отдаст часть вырученных с билетов средств на помощь пострадавшим жителям Курской области, где с начала августа ведутся боевые действия.

Читайте также:
«Уфа» всухую проиграла московскому клубуУгрозы убийством в Башкирии дошли до БастрыкинаТурист из Татарстана сгинул в Башкирии
#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Музыка#День города#Юбилей Уфы#Награды#Певец#Олег Газманов#450-летие#Награждения
Подпишитесь
Цены на букеты взлетели в Уфе перед 1 сентября
31 августа, 05:51
Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК
31 августа, 05:00
Большегруз перевернулся в Башкирии
31 августа, 04:53
Видео. Семья медведей растрогала жителей Башкирии
31 августа, 09:00
Уфа отправила послание в будущее
31 августа, 09:48
Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии
31 августа, 04:28