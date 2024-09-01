Хабиров наградил певца Газманова

Знаменитый певец в минувшую субботу, 31 августа, выступал в столице Башкортостана. В этот день в Уфе проходили масштабные мероприятия в честь 450-летия со дня основания города. Совместно с другими артистами Газманов в качестве одного из хедлайнеров проводил концерт, приуроченный к этой дате. На сцене, в частности, исполнитель патриотических песен спел «Звёздочку в стакане» — её они совместно записали в апреле 2024 года в дуэте с Элвином Греем.