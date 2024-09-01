Хабиров наградил певца Газманова

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Updated Сегодня, 06:21
Кавалером высшей награды Башкирии, Ордена Дружбы Народов, стал исполнитель Олег Газманов. Решение о награждении артиста принял глава Республики Радий Хабиров.
Знаменитый певец в минувшую субботу, 31 августа, выступал в столице Башкортостана. В этот день в Уфе проходили масштабные мероприятия в честь 450-летия со дня основания города. Совместно с другими артистами Газманов в качестве одного из хедлайнеров проводил концерт, приуроченный к этой дате. На сцене, в частности, исполнитель патриотических песен спел «Звёздочку в стакане» — её они совместно записали в апреле 2024 года в дуэте с Элвином Греем.
Напомним, Орден Дружбы Народов в Башкирии учредили в 1998 году. Первое награждение им состоялось в феврале 2000 года. Вручают орден за «большой вклад в укрепление сотрудничества между народами», а также за высокие достижения в экономике, государственном строительстве и развитии науки в регионе.
Как написал у себя в соцсетях мэр Уфы Ратмир Мавлиев, в дни празднования юбилея города, 30–31 августа, праздник посетили более 300 тысяч жителей и гостей башкирской столицы. Отдельную благодарность градоначальник высказал посетителям мероприятий за культуру, а коммунальщикам — за оперативную работу.
На одной сцене с Газмановым выступала артистка Полина Гагарина. Ранее певица сообщила, что отдаст часть вырученных с билетов средств на помощь пострадавшим жителям Курской области, где с начала августа ведутся боевые действия.