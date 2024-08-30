«Фестиваль „Уфа стоит“» задумали на дорогах столицы Башкирии

В Уфе с 30 августа по 1 сентября перекрыли часть дороги в районе проспекта Октября. Как сообщал Mkset, власти города решили ввести односторонее движение на дублёре проспекта от Северного до Южного проезда. Кроме того, по основной части улицы — в том же отрезке — также на некоторое время полностью запретят движение транспорта.