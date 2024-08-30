«Фестиваль „Уфа стоит“» задумали на дорогах столицы Башкирии

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Уфе с 30 августа по 1 сентября перекрыли часть дороги в районе проспекта Октября. Как сообщал Mkset, власти города решили ввести односторонее движение на дублёре проспекта от Северного до Южного проезда. Кроме того, по основной части улицы — в том же отрезке — также на некоторое время полностью запретят движение транспорта.
Такие меры вводятся из-за насенения новой дорожной разметки и проведения мероприятий к юбилею Уфы — концертов «Уфа на все времена» и «Уфа звучит!».
Горожане, узнав о планах мэрии, уже высказали опасения о том, что перекрытия улиц вызовут серьёзные пробки.
— Сейчас фестиваль «Уфа звучит», а вечером — «Уфа стоит»… В десятибалльных пробках! — прокомментировал уфимец, обыгрывая название одного из мероприятий.
Между тем стоит заменить, что в пятничный час пик, вечером 30 августа, проспект Октября остаётся открытым для движения транспорта. Ограничения касаются лишь местного проезда, параллельного улице. В связи с этим, тревожиться автолюбителям стоит едва ли.
Однако с 19:00 до 23:59 31 августа сам проспект Октября от Северного до Южного проезда действительно будет закрыт. Впрочем, эта дата выпадает на субботу и к серьёзным заторам ограничения движения могут привести едва ли.