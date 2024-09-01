Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Глава Башкортостана Радий Хабиров в субботу, 31 августа, подписал докумет, согласно которому певица Полина Гагарина стала народной артисткой Республики.
Напомним, как сообщал Mkset, 31 августа исполнительница выступала на концерте, приуроченном к 450-летнему юбилею Уфы. Ранее Гагарина заявляла, что отправит часть полученных с билетом средств на гуманитарную помощь жителям Курской области, эвакуированным в связи с боевыми действиями в регионе.
Звание «Народный артист Республики Башкортостан» учредили в регионе в 1996 году. Удостоить им могут деятелей искусства, внёсших значительный вклад в культурную жизнь региона.
Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров удостоил артиста Олега Газманова орденом Дружбы Народов — высшей награды Башкирии. Исполнитель патриотических хитов выступал 31 августа на одной сцене с Полиной Гагариной и другими артистами.
Как отмечал мэр города Ратмир Мавлиев, всего в мероприятия по случаю юбилея города посетили порядка 300 тысяч человек.