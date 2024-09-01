Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии

Напомним, как сообщал Mkset, 31 августа исполнительница выступала на концерте, приуроченном к 450-летнему юбилею Уфы. Ранее Гагарина заявляла, что отправит часть полученных с билетом средств на гуманитарную помощь жителям Курской области, эвакуированным в связи с боевыми действиями в регионе.