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Published Сегодня, 09:34

Modified Сегодня, 09:36

Updated Сегодня, 09:36

Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии

Полина Гагарина стала народной артисткой Башкирии

1 сентября 2024, 09:34
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Почётное звание знаменитой певице своим указом присвоил руководитель региона.

Глава Башкортостана Радий Хабиров в субботу, 31 августа, подписал докумет, согласно которому певица Полина Гагарина стала народной артисткой Республики.

Напомним, как сообщал Mkset, 31 августа исполнительница выступала на концерте, приуроченном к 450-летнему юбилею Уфы. Ранее Гагарина заявляла, что отправит часть полученных с билетом средств на гуманитарную помощь жителям Курской области, эвакуированным в связи с боевыми действиями в регионе.

Звание «Народный артист Республики Башкортостан» учредили в регионе в 1996 году. Удостоить им могут деятелей искусства, внёсших значительный вклад в культурную жизнь региона.

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Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров удостоил артиста Олега Газманова орденом Дружбы Народов — высшей награды Башкирии. Исполнитель патриотических хитов выступал 31 августа на одной сцене с Полиной Гагариной и другими артистами.

Как отмечал мэр города Ратмир Мавлиев, всего в мероприятия по случаю юбилея города посетили порядка 300 тысяч человек.

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