Сакральный сквер подарят Уфе

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:39
Updated Сегодня, 16:39
Руководитель муниципалитета рассказал подробности о строящемся сквере перед Государственным концертным залом «Башкортостан». Чиновник раскрыл, что общественное пространство получит название «Ете» — так в башкирском языке называется число семь.
Сквер Нурдавлятов назвал «подарком к 450-летию Уфы» и упомянул, что при проектировании власти города «вдохновились сакральным числом, <…> играющим важную роль в истории и культуре башкирского народа».
Глава администрации района также поделился, что в сквере будет расположен арт-объект — курай — и семь камней с изображением символов башкирских родов.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе закупят иллюминацию на ₽100 млн для Дворца борьбы — спортивный объект хотят открыть в честь юбилея города.