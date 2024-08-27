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Сакральный сквер подарят Уфе

Сакральный сквер подарят Уфе

27 августа 2024, 16:36
Фото: Илвир Нурдавлятов/Telegram
Новое общественное пространство обещают открыть в городе к юбилею башкирской столицы, сообщил глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

Руководитель муниципалитета рассказал подробности о строящемся сквере перед Государственным концертным залом «Башкортостан». Чиновник раскрыл, что общественное пространство получит название «Ете» — так в башкирском языке называется число семь.

Сквер Нурдавлятов назвал «подарком к 450-летию Уфы» и упомянул, что при проектировании власти города «вдохновились сакральным числом, <…> играющим важную роль в истории и культуре башкирского народа».

Глава администрации района также поделился, что в сквере будет расположен арт-объект — курай — и семь камней с изображением символов башкирских родов.

Видео: Илвир Нурдавлятов / Telegram
Роскошный дворец в Уфе осветят за ₽100 млн
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе закупят иллюминацию на ₽100 млн для Дворца борьбы — спортивный объект хотят открыть в честь юбилея города.

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