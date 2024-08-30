Полина Гагарина обратилась к Уфе

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:38
Updated Сегодня, 19:38
Певица Полина Гагарина анонсировала своё выступление на концерте в честь юбилея Уфы. Напомним, 31 августа город отметит своё 450-летие. Исполнить свои песни артистка должна будет на площади перед ДК «Мотостроителей"(12+).
В своём обращении Гагарина упомянула, что часть средств со своего гонорара она отправит на помощь жителям приграничных населённых пунктов Курской области, эвакуированных в связи с боевыми действиями.
Ранее начальник Управления культуры администрации Уфы Айгуль Хасанова заявляла, что артистка собирается отправить часть средств с оплаты за выступление на снабжение российской армии.