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Полина Гагарина обратилась к Уфе

Полина Гагарина обратилась к Уфе

30 августа 2024, 19:20
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Известная певица сообщила важную новость жителям башкирской столицы перед свои шоу в пятницу, 30 августа.

Певица Полина Гагарина анонсировала своё выступление на концерте в честь юбилея Уфы. Напомним, 31 августа город отметит своё 450-летие. Исполнить свои песни артистка должна будет на площади перед ДК «Мотостроителей"(12+).

В своём обращении Гагарина упомянула, что часть средств со своего гонорара она отправит на помощь жителям приграничных населённых пунктов Курской области, эвакуированных в связи с боевыми действиями.

Полина Гагарина отдаст гонорар за Уфу на СВО
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Ранее начальник Управления культуры администрации Уфы Айгуль Хасанова заявляла, что артистка собирается отправить часть средств с оплаты за выступление на снабжение российской армии.

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