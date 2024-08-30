mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:38

Published Сегодня, 14:38

Modified Сегодня, 14:40

Updated Сегодня, 14:40

Зал заседаний за ₽108 млн открыли в Уфе

Зал заседаний за ₽108 млн открыли в Уфе

30 августа 2024, 14:38
Фото: Город Уфа / Telegram
В столице Башкирии запустили ситуационный центр — об этом отчитались в мэрии города.

Как пояснили в пресс-службе уфимской администрации, расположился объект в одном из помещений здания мэрии. Ранее помещение функционировало как фойе Большого зала. В пятницу, 30 августа, ситуационный центр показали главе региона Радию Хабирову и полпреду президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.

В функции ситуационного центра входит управление и мониторинг данных с систем, связанных с работой городской инфраструктуры. Согласно задумке, центр будет служить для «более оперативного реагирования на различные ситуации и события».

Сотню миллионов выделят на оборудование зала заседаний в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал, что на оборудование и оснащение центра было выделено более ₽107,9 млн. Эти деньги предназначались для закупки 40 мониторов, а также светодиодных экранов и других комплексы отображения данных. Кроме того, мэрия приобрели пульты беспроводного управления для различных устройств, в том числе для отображения презентаций, а также роутеры для раздачи интернета.

Читайте также:
Мэру Донецка показали УфуУфимцам разрешили ходить и ездить вдоль дворца за ₽5 млрдСакральный сквер подарят Уфе
#Общество#Город#Уфа#Благоустройство#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#День города#Юбилей Уфы#450-летие
Подпишитесь
Состоятельные мужчины покидают Башкирию
Сегодня, 11:38
Видео. В Башкирии засняли косолапого романтика
Сегодня, 12:13
Башкирская семья подарила «буханку» бойцам СВО
Сегодня, 10:22
Видео. Дети застряли на вершине аттракциона в Стерлитамаке
Сегодня, 10:49
Чиновники Башкирии отведут в школу 1207 первоклашек
Сегодня, 07:31
Восстание машин: из Уфы колонизируют Марс
Сегодня, 06:35