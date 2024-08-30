Зал заседаний за ₽108 млн открыли в Уфе

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Как пояснили в пресс-службе уфимской администрации, расположился объект в одном из помещений здания мэрии. Ранее помещение функционировало как фойе Большого зала. В пятницу, 30 августа, ситуационный центр показали главе региона Радию Хабирову и полпреду президента России в Приволжском федеральном округе Игорю Комарову.
В функции ситуационного центра входит управление и мониторинг данных с систем, связанных с работой городской инфраструктуры. Согласно задумке, центр будет служить для «более оперативного реагирования на различные ситуации и события».
Ранее Mkset сообщал, что на оборудование и оснащение центра было выделено более ₽107,9 млн. Эти деньги предназначались для закупки 40 мониторов, а также светодиодных экранов и других комплексы отображения данных. Кроме того, мэрия приобрели пульты беспроводного управления для различных устройств, в том числе для отображения презентаций, а также роутеры для раздачи интернета.