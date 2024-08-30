Зал заседаний за ₽108 млн открыли в Уфе

Ранее Mkset сообщал, что на оборудование и оснащение центра было выделено более ₽107,9 млн. Эти деньги предназначались для закупки 40 мониторов, а также светодиодных экранов и других комплексы отображения данных. Кроме того, мэрия приобрели пульты беспроводного управления для различных устройств, в том числе для отображения презентаций, а также роутеры для раздачи интернета.