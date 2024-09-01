Басков сядет на диету после Башкирии

Ранее Mkset разбирал райдеры артистов, собиравшихся выступить на юбилее Уфы. Среди них, издание рассказало и о запросах Баскова. Напомним, незадолго до проведения мероприятий состав хедлайнеров был скорректирован. Сделано это было на фоне начала боевых действий в Курской области, ведущихся с 6 августа — мероприятиям решили убавить размах, а некоторые города региона и вовсе отменили все торжества.