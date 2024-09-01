Басков сядет на диету после Башкирии

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Певец Николай Басков поздравил Уфу с 450-летним юбилеем. Напомним, праздничные мероприятия по случаю этой даты проходили в городе 30–31 августа. Исполнитель выступал в качестве хедлайнера фестиваля «Сердце Евразии».
Басков назвал Башкортостан «уникальным» регионом, а также призвал россиян ездить отдыхать в Республику. Отдельно артист поделился своим восторгом от местной кухни.
— Здесь природа — невероятная. Про кухню — вообще молчу! Опять придётся на диету садиться, — сказал Басков.
Напомним, певец имеет звание Народного артиста Башкирии. Им его удостоили в мае 2022 года за многолетнюю творческую деятельность, а также значительный вклад в культуру региона.
Ранее Mkset разбирал райдеры артистов, собиравшихся выступить на юбилее Уфы. Среди них, издание рассказало и о запросах Баскова. Напомним, незадолго до проведения мероприятий состав хедлайнеров был скорректирован. Сделано это было на фоне начала боевых действий в Курской области, ведущихся с 6 августа — мероприятиям решили убавить размах, а некоторые города региона и вовсе отменили все торжества.