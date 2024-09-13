Министр МВД получил нагоняй за гаишников-взяточников в Башкирии

В отчёте прокуратуры говорится, что в структурах Госавтоинспекции были выявлены случаи предоставления недостоверных сведениях о доходах, оказания государственных услуг родственникам инспекторов и других грубых нарушений. Ряд сотрудников также не стали сообщать начальству о поступивших к ним коррупционных предложениях от водителей, то есть утаили взятки.