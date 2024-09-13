Министр МВД получил нагоняй за гаишников-взяточников в Башкирии

Posted 13 сентября, 10:02
Published 13 сентября, 10:02
Modified 13 сентября, 10:14
Updated 13 сентября, 10:14
Как утверждает надзорное ведомство, по итогам проверок был уволен один сотрудник ГАИ, ещё одного на основании полученных данных понизили в должности. Кроме того, различные дисциплинарные меры были применены к ещё 65 сотрудникам.
В отчёте прокуратуры говорится, что в структурах Госавтоинспекции были выявлены случаи предоставления недостоверных сведениях о доходах, оказания государственных услуг родственникам инспекторов и других грубых нарушений. Ряд сотрудников также не стали сообщать начальству о поступивших к ним коррупционных предложениях от водителей, то есть утаили взятки.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Нефтекамске 29-летняя женщина пыталась «купить» права на управление автомобилем без фактического прохождения экзамена.