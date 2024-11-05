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Госавтоинспекция

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Ноябрь
Уфимец погиб под колесами иномарки
5 ноября, 07:24
Видео. В Уфе водитель устроил мини-бассейн в пикапе
2 ноября, 06:37
Пассажирский автобус перевернулся в Башкирии
2 ноября, 05:01
Октябрь
Видео. В Уфе скрутили пьяного водителя
29 октября, 12:36
Видео. Жуткая авария в Башкирии — есть жертвы
29 октября, 06:34
Видео. Странный водитель сбежал с места ДТП в Уфе
28 октября, 08:58
Дети Уфы стали главными героями акции
28 октября, 07:22
Водитель сбежал с места ДТП с детьми в Башкирии
24 октября, 10:33
Видео. Таинственного пешехода сбили в Уфе
22 октября, 05:54
Видео. Подруга подкинула проблем с полицией в Башкирии
21 октября, 13:35
В Уфе прощают нарушителей на дорогих машинах
20 октября, 15:05
Полсотни пьяниц гоняли по Башкирии
19 октября, 07:57
Школьник на велосипеде попал под колёса «Гранты» в Уфе
19 октября, 05:58
Видео. Жесткая авария в Башкирии — есть жертвы
18 октября, 12:33
Два пьяных туриста гоняли по Башкирии
18 октября, 06:50
Видео. Водитель-камикадзе колесил по Башкирии
17 октября, 09:55
Тройное ДТП в Уфе помогло полиции
17 октября, 08:34
Видео. Элитный «Мерседес» разбился под Уфой
16 октября, 07:17
Машина всмятку — водитель в шоке
16 октября, 06:53
Видео. Спешка стоила жизни мужчине из Башкирии
15 октября, 04:55

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