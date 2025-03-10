mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Дисциплинарная ответственность

Выбрать дату
Март
В Башкирии наказали 20 чиновников
10 марта, 06:39
Декабрь 2024
Два десятка чиновников уволили после проверки Башкирии
10 декабря 2024, 04:52
Сентябрь 2024
Упавший мальчик аукнулся чиновникам
В Учалах в колодец провалился 8-летний мальчик, сообщает в среду, 25 сентября, прокуратура Башкирии.
25 сентября 2024, 07:05
Министр получил нагоняй от прокуратуры Башкирии
18 сентября 2024, 21:04
Август 2024
Роспотребнадзор Башкирии наказали за волокиту
19 августа 2024, 05:11
Тотальную коррупцию вскрыли в Башкирии
13 августа 2024, 10:08

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика