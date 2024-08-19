Роспотребнадзор Башкирии наказали за волокиту

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
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Updated Сегодня, 06:57
Кадровыми перестановками обернулась проверка в башкортостанском управлении Роспотребнадзора, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Так, сотрудники надзорного ведомства выявили, что в ведомстве нарушают установленные сроки рассмотрения обращений граждан. Помимо этого, жалобы нередко направляли не в те органы. В сообщении прокуратуры также говорится, что управление допускало к работников к обязанностям без проведения инструктажей и проверки знаний.
Среди более серьёзных нарушений — сокрытие сведений об имуществе и банковских счетах со стороны ряда сотрудников. Ведомство также задержало выплаты как минимум 73 работникам.
По итогам проверки «к дисциплинарной ответственности» без уточнения привлекли 12 человек, а также уволили с прежней должности одного сотрудника.
Ранее в Уфе вынесли приговор бывшему директору АО «Башкоммунприбор» и его сообщникам — глава коммунальной организации был обвинён в хищениях на умопомрачительные суммы.