Роспотребнадзор Башкирии наказали за волокиту

Так, сотрудники надзорного ведомства выявили, что в ведомстве нарушают установленные сроки рассмотрения обращений граждан. Помимо этого, жалобы нередко направляли не в те органы. В сообщении прокуратуры также говорится, что управление допускало к работников к обязанностям без проведения инструктажей и проверки знаний.