mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Нацпроект

Выбрать дату
Ноябрь
Из-за полного закрытия движения через Уфу ввели срочные меры
18 ноября, 10:22
Шакшинский мост в Уфе держат в темпе
14 ноября, 04:45
Уфимских чиновников пересадили на электрички
13 ноября, 07:29
Для Шакши спарили автобусы и электрички в Уфе
1 ноября, 13:24
Октябрь
Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого моста в Шакшу
24 октября, 08:06
Шакшинский мост закроют после часа пик в Уфе
23 октября, 13:06
Башкирия станет краем осетрины
23 октября, 08:11
«Дата перекрытия Шакшинского моста изменилась!»
15 октября, 11:29
Шакшинский мост закроют на месяц
7 октября, 07:02
Сентябрь
Министр получил нагоняй от прокуратуры Башкирии
18 сентября, 21:04
Мошенничество с нацпроектом вскрыли в Башкирии
17 сентября, 06:13
Под зиму в Уфе начали большой дорожный ремонт
6 сентября, 08:25
Новый бассейн построят в Башкирии
2 сентября, 09:03
Июль
На стройке больницы в Башкирии потеряли ₽145 млн
4 июля, 09:59
Апрель
Власти объяснили мнимое благоустройство набережной в Уфе ошибкой
18 апреля, 11:55

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика