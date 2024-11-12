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Ноябрь
Осквернение участников СВО в Уфе дошло до Москвы
12 ноября, 10:20
Видео. Ребёнка переехал внедорожник в Уфе
8 ноября, 14:03
Октябрь
В Башкирии проверят бомбоубежища
19 октября, 06:55
За уфимский транспорт взялось московское следствие
18 октября, 04:41
«Училкой-тираном» из Уфы займутся следователи
14 октября, 17:06
Прокуратура ищет тепло в Уфе
12 октября, 07:07
Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалида
10 октября, 07:25
Нелегал дорого обошелся бизнесмену из Башкирии
9 октября, 05:44
Сентябрь
Высотки на могилах задумали строить в Уфе
29 сентября, 09:19
Такси вылетело под самосвал в Уфе — есть жертвы
28 сентября, 17:10
В Башкирии завоют сирены
23 сентября, 10:16
Бастрыкина заинтересовал плохой запах в Башкирии
19 сентября, 15:46
Сомнительные купаты и манты нашли в Уфе
19 сентября, 14:30
Министр получил нагоняй от прокуратуры Башкирии
18 сентября, 21:04
Шаурму выгнали из Уфы
17 сентября, 03:10
Школьное питание проверят в Башкирии внезапно
16 сентября, 19:23
Мэра взломали в Башкирии
16 сентября, 10:33
Школу в Башкирии не могут отремонтировать без следователей
12 сентября, 14:57
Видео. Мать-садистка заинтересовала прокуратуру Башкирии
12 сентября, 12:40
В Башкирии полыхает автомойка
5 сентября, 17:13

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