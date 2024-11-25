Мастер-классы

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2024
Сегодня в Уфе: форум с Токаевым, снос Салавата Юлаева, предзимние холода
25 ноября, 19:00
Дед Мороз едет в Уфу
20 ноября, 16:49
Куда бесплатно сходить на День народного единства в Уфе
31 октября, 19:18
Бесплатный отдых всей семьей в центре Уфы
18 октября, 13:56
Министр получил нагоняй от прокуратуры Башкирии
18 сентября, 21:04
В День молодежи в Уфе запретят проезд по набережной реки Белой
28 июня, 05:45
2023
На фестивале «Молочная страна» в Уфе разыграют 449 кг мороженого
Стало известно, что в этом году фестиваль пройдёт на новой площадке.
21 августа 2023, 13:12

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