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Чиновники

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Ноябрь
Хабиров подписал важный указ о выплатах
6 ноября, 15:07
Исчезнувший на СВО депутат из Башкирии вышел на связь
6 ноября, 13:48
«Бог терпел и нам велел»: городской транспорт мучает уфимцев
4 ноября, 05:36
Октябрь
Налог на туризм появится в Башкирии
31 октября, 15:07
Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии
29 октября, 10:41
Сегодня в Уфе: мобилизация женщин, башкирский Сайлент Хилл и новый соратник Хабирова
28 октября, 20:39
В Башкирии оправдали осуждённых за коррупцию
28 октября, 11:33
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01
К недовольным ЖКХ уфимцам будут приезжать толпой
26 октября, 14:59
Чиновники вышли на работу из-за закрытия Шакшинского моста в Уфе
26 октября, 09:19
«Оборотня в погонах» освободят в Башкирии
22 октября, 20:23
Уфимский форум с Путиным обошёлся в ₽282 млн
22 октября, 13:40
На повестке у Мавлиева: пропавшее тепло и скандальный мост
21 октября, 18:49
Башкирия избавляется от «Зауралья»
21 октября, 17:57
Хабиров жестко раскритиковал чиновников в Башкирии
21 октября, 14:41
На повестке у Хабирова: холодные батареи и Путин
20 октября, 05:20
Власти Уфы набрали кредитов на ₽1,25 млрд
19 октября, 14:28
В Башкирии проверят бомбоубежища
19 октября, 06:55
Уфимцев зовут решить судьбу высотки и зверинца
18 октября, 13:45
Что Хабиров рассказал Путину в тайном кабинете
18 октября, 08:12

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