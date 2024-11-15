mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Предприниматели

Выбрать дату
2024
Уфу делают красивой за счет мелких торговцев
15 ноября, 06:18
В Уфе строят новый храм
6 октября, 09:05
Бизнесу помогут газовать в Башкирии
24 сентября, 11:12
Министр получил нагоняй от прокуратуры Башкирии
18 сентября, 21:04
Каждый третий в Башкирии — бизнесмен
26 августа, 08:33
Торговые точки сносят в Уфе
В администрации Демского района объяснили снос зданий по улице Ухтомского.
29 июля, 10:40
Несчастный случай произошел на мясоперерабатывающем заводе в Башкирии
17 мая, 08:14
В Башкирии за три года намерены продать 11 госпредприятий
16 мая, 04:34
Известно, кто занял должность министра предпринимательства и туризма Башкирии
О назначении в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил глава администрации Республики Башкортостан Радий Хабиров.
13 мая, 08:06
2023
«Разбился в горах»: житель заявил об авиакатастрофе в небе над Башкирией
9 октября 2023, 11:22
Вдвое больше: заместитель главы мэрии высказался о ситуации с пляжами в Уфе
По словам Сергея Кожевникова, нынешнее количество оборудованных мест для отдыха по городу является недостаточным.
14 сентября 2023, 11:47
Суд в Башкирии обязал супругов вернуть около 19 млн. рублей: известны причины
Суд в Башкирии обязал супружескую пару предпринимателей вернуть в бюджет сумму, потраченную на возведение домов для детей из детского дома.
22 августа 2023, 13:10

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика