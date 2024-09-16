Школьное питание проверят в Башкирии внезапно

Posted 16 сентября, 19:23
Published 16 сентября, 19:23
Modified 16 сентября, 19:25
Updated 16 сентября, 19:25
Со слов Назарова, представители власти будут без предупреждения приезжать в среднеобразовательные учреждения Уфы, а также других городов и сёл Республики. Критерием «серьёзного отношения [школ] к питанию подопечных» премьер-министр назвал «горячую и вкусную еду на столах детей».
В публикации Назаров также вспомнил, что с начала 2024 года было совершено 356 выездов в образовательные учреждения, однако были они, судя по всему, согласованы заранее. Тем не менее глава Кабмина решил подчеркнуть, что нарушений в этой сфере стало гораздо меньше, не приводя конкретных цифр.
Ранее Mkset сообщал о скандале, разгоревшемся в одной из школ под Уфой. В сети появилась информация о том, что в образовательном учреждении решили расположить камеры прямо в туалетах.