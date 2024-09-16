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Posted 16 сентября, 19:23

Published 16 сентября, 19:23

Modified 16 сентября, 19:25

Updated 16 сентября, 19:25

Школьное питание проверят в Башкирии внезапно

Школьное питание проверят в Башкирии внезапно

16 сентября 2024, 19:23
Фото: Андрей Наzаров / Telegram
Сюжет
Дети
Исполняющий обязанности премьер-министра Башкирии Андрей Назаров пообещал школьным столовым внезапные визиты — своё заявление руководитель Кабмина региона опубликовал в личном Telegram-канале.

Со слов Назарова, представители власти будут без предупреждения приезжать в среднеобразовательные учреждения Уфы, а также других городов и сёл Республики. Критерием «серьёзного отношения [школ] к питанию подопечных» премьер-министр назвал «горячую и вкусную еду на столах детей».

В публикации Назаров также вспомнил, что с начала 2024 года было совершено 356 выездов в образовательные учреждения, однако были они, судя по всему, согласованы заранее. Тем не менее глава Кабмина решил подчеркнуть, что нарушений в этой сфере стало гораздо меньше, не приводя конкретных цифр.

В школьных туалетах Башкирии повесили камеры
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Ранее Mkset сообщал о скандале, разгоревшемся в одной из школ под Уфой. В сети появилась информация о том, что в образовательном учреждении решили расположить камеры прямо в туалетах.

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