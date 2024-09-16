Школьное питание проверят в Башкирии внезапно

В публикации Назаров также вспомнил, что с начала 2024 года было совершено 356 выездов в образовательные учреждения, однако были они, судя по всему, согласованы заранее. Тем не менее глава Кабмина решил подчеркнуть, что нарушений в этой сфере стало гораздо меньше, не приводя конкретных цифр.