Динозавры поженились в Уфе

Posted 13 сентября, 11:11
Published 13 сентября, 11:11
Modified 13 сентября, 11:33
Updated 13 сентября, 11:33
Как можно услышать на записях, которые публикуют местные сообщества Vk и Telegram-каналы, происходит действие в ЗАГСе Советского района Уфы. Молодожёны в качестве свадебных костюмов выбрали совершенно нестандартный вариант — жених и невеста нарядились в доисторических ящеров.
К популярности в соцсетях как минимум одному участнику церемонии, впрочем, не привыкать — ранее человека в подозрительно похожем костюме заметили на одном из избирательных участков в начале сентября, в дни проведения выборов главы Республики Башкортостан.