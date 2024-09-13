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Posted 13 сентября, 11:11

Published 13 сентября, 11:11

Modified 13 сентября, 11:33

Updated 13 сентября, 11:33

Динозавры поженились в Уфе

Динозавры поженились в Уфе

13 сентября 2024, 11:11
Фото: соцсети
Сюжет
Выборы
Кадры необычной свадебной церемонии в городском ЗАГСе распространили по соцсетям в пятницу, 13 сентября.

Как можно услышать на записях, которые публикуют местные сообщества Vk и Telegram-каналы, происходит действие в ЗАГСе Советского района Уфы. Молодожёны в качестве свадебных костюмов выбрали совершенно нестандартный вариант — жених и невеста нарядились в доисторических ящеров.

Видео: соцсети.

К популярности в соцсетях как минимум одному участнику церемонии, впрочем, не привыкать — ранее человека в подозрительно похожем костюме заметили на одном из избирательных участков в начале сентября, в дни проведения выборов главы Республики Башкортостан.

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