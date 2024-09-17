В Уфе снесут десять домов

Речь идёт о зданиях в Шакше и Черниковке. Кроме того, в документе упоминаются по одному дому в центре города и Кузнецовском затоне. Это многоквартирные здания по улицам Мингажева, Мечетлинской, Коммунальной, Нежинской, Сеченова, Уссурийской и Майской.