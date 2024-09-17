В Уфе снесут десять домов

Posted 17 сентября, 14:43
Published 17 сентября, 14:43
Modified 17 сентября, 19:08
Updated 17 сентября, 19:08
Речь идёт о зданиях в Шакше и Черниковке. Кроме того, в документе упоминаются по одному дому в центре города и Кузнецовском затоне. Это многоквартирные здания по улицам Мингажева, Мечетлинской, Коммунальной, Нежинской, Сеченова, Уссурийской и Майской.
Адреса ранее включили в программу по расселению, а сами здания были признаны аварийными. Вместо них квартирантам должны выдать новое жильё или выплатить компенсацию.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе забрали в муниципальную собственность здания ещё по девяти адресам.