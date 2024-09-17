mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 сентября, 14:43

Published 17 сентября, 14:43

Modified 17 сентября, 19:08

Updated 17 сентября, 19:08

В Уфе снесут десять домов

В Уфе снесут десять домов

17 сентября 2024, 14:43
Фото: 1MI
Жилые дома по десяти адресам перешли в собственность администрации башкирской столицы, документы об изъятии объектов во вторник, 17 сентября, выпустила мэрия города.

Речь идёт о зданиях в Шакше и Черниковке. Кроме того, в документе упоминаются по одному дому в центре города и Кузнецовском затоне. Это многоквартирные здания по улицам Мингажева, Мечетлинской, Коммунальной, Нежинской, Сеченова, Уссурийской и Майской.

Адреса ранее включили в программу по расселению, а сами здания были признаны аварийными. Вместо них квартирантам должны выдать новое жильё или выплатить компенсацию.

Власти Уфы забрали на нужды города девять жилых домов
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе забрали в муниципальную собственность здания ещё по девяти адресам.

Читайте также:
Когда памятник Салавату Юлаеву в Уфе отправят на реставрацию«Сносить собрались?» Что происходит у памятника Салавату Юлаеву в УфеЭлитную усадьбу сбросят с баланса Уфы
#Общество#Город#Культура#Уфа#Благоустройство#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Памятник#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Администрация#Расселение#История#Аварийные здания
Подпишитесь
Популярное