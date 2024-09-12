Зажигательные телочки из Салавата порвали соцсети

Так же стоит отметить, что этот зажигательный флешмоб совпал со свадебным торжеством в одной из башкирских деревень. Молодожены решили устроить праздник по всем канонам деревенской жизни — с музыкой курая и участием четвероногих друзей. По словам свидетелей, бычки и коровы внесли свою лепту в атмосферу веселья, создавая уникальный колорит.