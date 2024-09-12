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Posted 12 сентября, 06:44

Published 12 сентября, 06:44

Modified 12 сентября, 06:46

Updated 12 сентября, 06:46

Зажигательные телочки из Салавата порвали соцсети

Зажигательные телочки из Салавата порвали соцсети

12 сентября 2024, 06:44
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Веселыми кадрами делятся в среду, 11 сентября, в соцсетях.

На видео, которое активно обсуждают в интернете, видно, как очаровательные «пастушки» прыгают и весело шагают под ритмы музыки. Кажется, что у них своя маленькая дискотека. Этот инцидент вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.

— А диджей кто? (пастух за баранкой)
— Красиво бегут!
— Неужели у коров есть свои танцы? Я в шоке!
— Когда ты понимаешь, что твоя корова лучше тебя танцует…
— Может, это новый тренд — коровьи вечеринки? — комментируют пользователи соцсетей.

Так же стоит отметить, что этот зажигательный флешмоб совпал со свадебным торжеством в одной из башкирских деревень. Молодожены решили устроить праздник по всем канонам деревенской жизни — с музыкой курая и участием четвероногих друзей. По словам свидетелей, бычки и коровы внесли свою лепту в атмосферу веселья, создавая уникальный колорит.

Медведь и обычный деревенский парень схлестнулись в чистом поле
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