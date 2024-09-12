Зажигательные телочки из Салавата порвали соцсети

Posted 12 сентября, 06:44
Published 12 сентября, 06:44
Modified 12 сентября, 06:46
Updated 12 сентября, 06:46
На видео, которое активно обсуждают в интернете, видно, как очаровательные «пастушки» прыгают и весело шагают под ритмы музыки. Кажется, что у них своя маленькая дискотека. Этот инцидент вызвал бурю эмоций у пользователей соцсетей.
— А диджей кто? (пастух за баранкой)
— Красиво бегут!
— Неужели у коров есть свои танцы? Я в шоке!
— Когда ты понимаешь, что твоя корова лучше тебя танцует…
— Может, это новый тренд — коровьи вечеринки? — комментируют пользователи соцсетей.
Так же стоит отметить, что этот зажигательный флешмоб совпал со свадебным торжеством в одной из башкирских деревень. Молодожены решили устроить праздник по всем канонам деревенской жизни — с музыкой курая и участием четвероногих друзей. По словам свидетелей, бычки и коровы внесли свою лепту в атмосферу веселья, создавая уникальный колорит.