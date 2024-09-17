Погода в Башкирии уходит в минус

Так, в ночь на среду, 18 сентября, при заморозках столбик термометра может оказаться на отметке -3°C. В целом же в тёмное время суток на большей части территории Башкирии будет не ниже +2°C… +7°C. Между тем днём в регионе потеплеет уже до +17°C… +22°C.