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Posted 17 сентября, 17:44

Published 17 сентября, 17:44

Modified 17 сентября, 19:06

Updated 17 сентября, 19:06

Погода в Башкирии уходит в минус

Погода в Башкирии уходит в минус

17 сентября 2024, 17:44
Фото: Изображение Midjourney
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Башкирия
Сильные ночные заморозки спрогнозировали на территории Башкортостана специалисты местного управления Росгидрометцентра, следует из данных на ресурсах научно-исследовательского центра.

Так, в ночь на среду, 18 сентября, при заморозках столбик термометра может оказаться на отметке -3°C. В целом же в тёмное время суток на большей части территории Башкирии будет не ниже +2°C… +7°C. Между тем днём в регионе потеплеет уже до +17°C… +22°C.

В четверг, 19 сентября, также возможны заморозки до -2°C. В остальном же температурный прогноз остаётся прежним. В северных районах Республики могут пройти небольшие дожди.

Умеренные осадки ждут синоптики в Башкирии в пятницу, 20 сентября. Ночью в регионе будет +6°C… +11°C, однако в южных районах похолодает до +1°C. Днём обещают синоптики +15°C… +20°C.

Смертельно опасные насекомые наводнили Башкирию
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Ранее Mkset сообщал об итогах сезона клещей в Башкирии. За лето 2024 года в регионе от опасных насекомых пострадали более восьми тысяч человек. Более трети из них — несовершеннолетние.

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