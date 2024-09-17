Духовное управление мусульман хотят запретить

В письме, направленному главе ведомства Александру Бастрыкину, ДУМ РФ и Совет муфтиев названы «криминальными организациями». В качестве аргументов Силантьев сослался на частое фигурирование Управления и Совета в уголовных скандалах, а также вспомнил про спорные высказывания их представителей и руководителей, в частности — поддержку ряда определённых организаций радикальной направленности. Исламовед на тех же основаниях также обвинил упомянутые организации в ваххабизме.