Духовное управление мусульман хотят запретить

Posted 17 сентября, 15:15
Published 17 сентября, 15:15
Modified 17 сентября, 19:06
Updated 17 сентября, 19:06
В письме, направленному главе ведомства Александру Бастрыкину, ДУМ РФ и Совет муфтиев названы «криминальными организациями». В качестве аргументов Силантьев сослался на частое фигурирование Управления и Совета в уголовных скандалах, а также вспомнил про спорные высказывания их представителей и руководителей, в частности — поддержку ряда определённых организаций радикальной направленности. Исламовед на тех же основаниях также обвинил упомянутые организации в ваххабизме.
Реакции от них пока никакой не последовало. Коллеги из Inkazan направили запрос в пресс-службу ДУМ РФ.
Ранее Mkset освещал скандал с «халяльной свининой», появившейся на прилавках одного из магазинов в Башкирии.