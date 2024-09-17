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Posted 17 сентября, 15:15

Published 17 сентября, 15:15

Modified 17 сентября, 19:06

Updated 17 сентября, 19:06

Духовное управление мусульман хотят запретить

Духовное управление мусульман хотят запретить

17 сентября 2024, 15:15
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
С неоднозначной инициативой в Следственный комитет обратился известный исламовед Роман Силантьев, пишет во вторник, 17 сентября, портал Inkazan.

В письме, направленному главе ведомства Александру Бастрыкину, ДУМ РФ и Совет муфтиев названы «криминальными организациями». В качестве аргументов Силантьев сослался на частое фигурирование Управления и Совета в уголовных скандалах, а также вспомнил про спорные высказывания их представителей и руководителей, в частности — поддержку ряда определённых организаций радикальной направленности. Исламовед на тех же основаниях также обвинил упомянутые организации в ваххабизме.

Реакции от них пока никакой не последовало. Коллеги из Inkazan направили запрос в пресс-службу ДУМ РФ.

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Ранее Mkset освещал скандал с «халяльной свининой», появившейся на прилавках одного из магазинов в Башкирии.

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