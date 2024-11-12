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Ноябрь
Осквернение участников СВО в Уфе дошло до Москвы
12 ноября, 10:20
Башкирский экстремист унижал пенсионеров в Сети
12 ноября, 09:13
Видео. Драку со снегоуборочной лопатой сняли в Башкирии
11 ноября, 19:02
МЧС опровергает угрозу авиаудара по Уфе
8 ноября, 15:48
Видео. Маршрутчик отчитал уфимского школьника за проездной
6 ноября, 16:09
Октябрь
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Суетолога на «Оке-кабриолете» поймали в Уфе
27 октября, 15:17
Девочка из Башкирии проиграла семейный бюджет на телефоне
27 октября, 07:58
Лось погиб под колёсами «Нивы» в Башкирии
20 октября, 15:31
Дети из-за эротической переписки подрались в Башкирии
17 октября, 17:03
Коммунальщики-вандалы орудуют в Уфе
16 октября, 19:33
Видео. Гордая проститутка выгнала пьющего уфимца
16 октября, 18:24
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Уфимцы завтракают пивом и надеждами
9 октября, 02:38
Вещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн
9 октября, 02:25
Самолет полетел в Уфу с открытой дверью
8 октября, 13:02
Пьяного байкера сдали онлайн в ГАИ Башкирии
4 октября, 08:11
Уфимский транспорт ушел в Telegram
3 октября, 16:50
Сентябрь
Дорогая дорога рассыпается в Уфе
29 сентября, 09:57
Драка в больнице Башкирии попала на видео
28 сентября, 16:35

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