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Республика Башкортостан

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Ноябрь
«Патриот» влетел в «Оку» — есть жертвы
3 ноября, 15:18
Октябрь
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Фуры встали в Башкирии из-за снега
30 октября, 07:34
Уфимец превратил вокзал в криминальную кормушку
30 октября, 07:17
Уфимские чиновники подпустили врагов к деньгам народа
25 октября, 11:18
В Уфе подобрали ключи к сердцу Башкирии
25 октября, 10:20
Погода разрушит планы уфимцев на выходные
24 октября, 13:52
Автобус с рабочими разбился под Уфой
22 октября, 16:59
Хабиров готовит обращение к Курултаю
22 октября, 11:31
Экс-чиновница попалась на выполнении фантомного ремонта украшения Уфы
22 октября, 06:41
Общежитие вспыхнуло в Уфе
21 октября, 16:35
Башкирскую школу строят сразу по всем фронтам
18 октября, 06:02
Дети из-за эротической переписки подрались в Башкирии
17 октября, 17:03
В Уфе построят дом за ₽2,5 млрд
16 октября, 08:47
Выплаты в Уфе выросли до ₽400000
14 октября, 11:21
Новый год в Башкирии от 7 до 100 тыс — полная инструкция где отметить?
14 октября, 05:26
Из-за взрыва в Уфе открыли ПВР
13 октября, 08:25
В Башкирии перестали работать сайты судов
8 октября, 11:20
Срочно. Ковид в Башкирии резко пошёл в рост
7 октября, 13:48
Путин отметил женщин Башкирии
7 октября, 04:30

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