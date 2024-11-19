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ЗАГС

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2024
Милый памятник появился в Башкирии
19 ноября, 09:33
Уникальная девочка родилась в Башкирии
19 ноября, 08:58
В Башкирии родились Грета и Сирус
15 октября, 15:37
Марки и Софии все чаще рождаются в Башкирии
19 сентября, 15:03
Межвидовую свадьбу сыграли в Башкирии
13 сентября, 19:51
Динозавры поженились в Уфе
13 сентября, 11:11
СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
5 сентября, 10:35
Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии
23 августа, 13:23
Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
16 августа, 11:39
Жениха арестовали в ЗАГСе в Башкирии
7 августа, 10:00
Красивая дата для свадьбы связала судьбы 316 пар в Башкирии
25 апреля, 10:35
Новость о том, что в Башкирии девочке дали мужское имя, взбудоражила депутатов
9 апреля, 08:00
В Башкирии мать двоих детей уже три месяца не получает зарплату
Жительница Ишимбая работала в городском ЗАГСе дворником и получала 6 тыс. рублей в месяц, рассказала она в соцсетях.
29 марта, 06:02
Известно, какими именами в Башкирии наиболее часто называли новорожденных в 2024 году
Данные о самых популярных и редких именах, которые получили юные жители Башкирии, публикует реестр ЗАГС.
8 марта, 10:25
Джаббар и Нурсылу. Как чаще всего называли малышей в Башкирии
Реестр ЗАГС опубликовал список самых необычных имен новорожденных в Башкирии за 2023 год.
3 февраля, 04:39
В Башкирии за год исчезло порядка 14 тысяч семей
Об этом сообщает Башстат.
8 января, 09:53
2023
Габриэль и Адрианна: в ЗАГСе Уфы назвали самые необычные имена новорожденных
Об этом сообщает КП-Уфа со ссылкой на данные ЗАГС.
1 декабря 2023, 03:22
Озвучены самые редкие и самые популярные имена новорожденных в Башкирии
Жители республики все чаще стали выбирать для своих малышей весьма необычные имена.
26 ноября 2023, 12:45
В Башкирии зафиксирован резкий рост разведенных пар
Статистика Башстата свидетельствует о увеличении числа разводов в Башкирии в последние годы.
17 ноября 2023, 07:48
Айгерим и Матео: известны редкие имена новорожденных в Башкирии
Реестр ЗАГС опубликовал список самых редких имен, присвоенных вновь рожденным в Башкирии. Данные статистики относятся к периоду с 1 января по 2 ноября.
7 ноября 2023, 14:06

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