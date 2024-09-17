Медведи угрожают собакам в Башкирии

Posted 17 сентября, 18:28
Published 17 сентября, 18:28
Modified 17 сентября, 19:03
Updated 17 сентября, 19:03
На ресурсах национального парка «Башкирия» напомнили о запрете выгула собак на территориях общего пользования. Руководство природоохранной организации указало на то, что домашние животные часто привлекают медведей и других хищников. Собаки, таким образом, провоцируют зверей на агрессию.
Помнить стоит и о том, что отпуская собаку побегать, хозяева подвергают других окружающих опасности и со стороны самого питомца, если речь идёт о крупных породах.
Ранее Mkset сообщал о встрече медведя с людьми в Белорецком районе. Смельчак из деревни решил самостоятельно прогнать опасного зверя — происходящее попало на кадры очевидцев.