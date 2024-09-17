Медведи угрожают собакам в Башкирии

На ресурсах национального парка «Башкирия» напомнили о запрете выгула собак на территориях общего пользования. Руководство природоохранной организации указало на то, что домашние животные часто привлекают медведей и других хищников. Собаки, таким образом, провоцируют зверей на агрессию.