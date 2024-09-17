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Posted 17 сентября, 18:28

Published 17 сентября, 18:28

Modified 17 сентября, 19:03

Updated 17 сентября, 19:03

Медведи угрожают собакам в Башкирии

Медведи угрожают собакам в Башкирии

17 сентября 2024, 18:28
Фото: 1MI
Сюжет
Башкирия
Хозяева питомцев, решившие пренебречь безопасностью, рискуют навлечь опасность на всех вокруг, сообщает во вторник, 17 сентября, нацпарк «Башкирия».

На ресурсах национального парка «Башкирия» напомнили о запрете выгула собак на территориях общего пользования. Руководство природоохранной организации указало на то, что домашние животные часто привлекают медведей и других хищников. Собаки, таким образом, провоцируют зверей на агрессию.

Помнить стоит и о том, что отпуская собаку побегать, хозяева подвергают других окружающих опасности и со стороны самого питомца, если речь идёт о крупных породах.

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Ранее Mkset сообщал о встрече медведя с людьми в Белорецком районе. Смельчак из деревни решил самостоятельно прогнать опасного зверя — происходящее попало на кадры очевидцев.

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