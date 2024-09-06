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Главу Башкирии выбрал тиранозавр

Главу Башкирии выбрал тиранозавр

6 сентября 2024, 09:25
Фото: 1MI
На выборах в Башкирии не обошлось без сюрпризов, сообщают в пятницу, 6 сентября, в соцсетях.

В 2024 году выборы главы Республики Башкортостан привлекли внимание не только политиков и избирателей, но и любителей необычного. В Уфе на участке номер 142 появился настоящий тиранозавр. Мужчина в костюме динозавра пришел голосовать и, судя по всему, настроен был серьезно: его яркий наряд привлек множество камер смартфонов и улыбок от наблюдателей.

Фото: Соцсети

Так же в Стерлитамакском районе одна из первых проголосовавших оказалась — Фатыма Макаримовна Кинзябулатова. Эта женщина отмечает свой юбилей — ей исполняется целых 100 лет. Несмотря на почетный возраст, Фатыма Макаримовна проявила активную гражданскую позицию и пришла на выборы сама.

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