Главу Башкирии выбрал тиранозавр

В 2024 году выборы главы Республики Башкортостан привлекли внимание не только политиков и избирателей, но и любителей необычного. В Уфе на участке номер 142 появился настоящий тиранозавр. Мужчина в костюме динозавра пришел голосовать и, судя по всему, настроен был серьезно: его яркий наряд привлек множество камер смартфонов и улыбок от наблюдателей.