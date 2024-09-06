Главу Башкирии выбрал тиранозавр

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:45
Updated Сегодня, 09:45
В 2024 году выборы главы Республики Башкортостан привлекли внимание не только политиков и избирателей, но и любителей необычного. В Уфе на участке номер 142 появился настоящий тиранозавр. Мужчина в костюме динозавра пришел голосовать и, судя по всему, настроен был серьезно: его яркий наряд привлек множество камер смартфонов и улыбок от наблюдателей.
Так же в Стерлитамакском районе одна из первых проголосовавших оказалась — Фатыма Макаримовна Кинзябулатова. Эта женщина отмечает свой юбилей — ей исполняется целых 100 лет. Несмотря на почетный возраст, Фатыма Макаримовна проявила активную гражданскую позицию и пришла на выборы сама.