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Свадьба

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Ноябрь
Сезон упущенной романтики наступил в Уфе
8 ноября, 04:33
Октябрь
Уфимцы не хотят жениться и рожать
20 октября, 06:12
Боец Монсон женился по мусульманскому обряду
14 октября, 17:15
Сентябрь
Свадьба помогла уфимцу почти 30 лет скрывать убийство
23 сентября, 11:47
Тамада-фокусник сорвал десяток свадеб в Уфе
20 сентября, 05:11
Башкирия превращается в край разведёнок
15 сентября, 13:48
Межвидовую свадьбу сыграли в Башкирии
13 сентября, 19:51
Динозавры поженились в Уфе
13 сентября, 11:11
Видео. Зажигательные телочки из Салавата порвали соцсети
12 сентября, 06:44
Уфимский завидный жених решил уйти из холостяков
9 сентября, 12:14
СВО вынудило мужчину жениться в Башкирии
5 сентября, 10:35
Август
Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии
23 августа, 13:23
Бойцы СВО устроили свадебный бум в Башкирии
16 августа, 11:39
Жениха арестовали в ЗАГСе в Башкирии
7 августа, 10:00
Июль
Боец привез с СВО невесту в Уфу
Скоро вчерашний жених отправится снова в зону боевых действий — его супруга останется трудиться в тылу, сообщает главы администрации Демского района Уфы Антон Тарасов.
18 июля, 07:56
Необычное предложение руки и сердца сделал своей возлюбленной лейтенант из Уфы
5 июля, 14:31
Более сотни детей сыграли свадьбу в Башкирии
Эксперты представили актуальную статистику ко Дню семьи, любви и верности, сообщает Башкортостат.
5 июля, 11:27
Июнь
Стреляющий свадебный кортеж в Башкирии лишили оружия
5 июня, 05:43
Видео. «Это Башкирия, детка!»
4 июня, 09:20
Май
Пара из Башкирии попала в скандальное телешоу
Сегодня в центре внимания — пара из Стерлитамака, 33-летняя Евгения и её 41-летний жених Ильдар, участники проекта «Четыре свадьбы».
30 мая, 09:23

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