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Семья

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Ноябрь
Отца погибшего ребенка вертолётом доставили в Уфу
5 ноября, 10:38
Путин внезапно обратился к Хабирову
4 ноября, 05:51
Хабиров — сведущий, Довлатов — счастливый. Что означают фамилии наших земляков
2 ноября, 04:15
Октябрь
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
Бьёт — значит любит: женщина умоляет выпустить из тюрьмы мужа-тирана в Башкирии
30 октября, 15:10
Уфимке приходится выживать на острове в Таиланде
30 октября, 09:02
Уфимскому парку установили «личные границы»
29 октября, 12:12
Читал рэп и не боялся коронавируса: что известно о новом вице-премьере Башкирии
29 октября, 10:41
Мошенники поздравили уфимца на ₽120000
28 октября, 08:25
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
Премьер-министр Башкирии рассказал о семейной трагедии
27 октября, 15:15
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
25 октября, 17:42
Молодой отец погиб на работе в Уфе
25 октября, 10:58
Видео. Убийство таксистки в Челябинской области и бунт против цыган — подробности инцидента
25 октября, 04:40
Дети-копилки обнаружены в Башкирии
24 октября, 11:34
Мужская измена разорила семью из Уфы
24 октября, 08:28
В Башкирии взлетели цены на продукты
23 октября, 11:04
Семью из Уфы позвали в Кремль
20 октября, 09:14
Семьям припишут QR-коды в Башкирии
19 октября, 06:56
Уфимцам надоело обеспечивать жён
18 октября, 09:45

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