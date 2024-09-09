Кальяны и вейпы запрещают в Башкирии

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В то время как одни наслаждаются ароматом своих любимых смесей, другие страдают от пассивного курения. И вот теперь, когда речь зашла о защите граждан от вредных привычек, депутаты Республики решили сделать шаг навстречу здоровому образу жизни.
Как отметил спикер Государственного Собрания Константин Толкачев, уже существует перечень мест, где запрещено курить — школы, больницы, остановки общественного транспорта и территории парков. С учетом растущей популярности электронных сигарет и кальянов власти считают необходимым расширить этот список.
Предлагаемые изменения будут касаться не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Это значит, что любители поразмять свои легкие с помощью вейпов или кальянов могут столкнуться со штрафами за несоблюдение новых норм. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а за повторное — уже 1000 рублей.