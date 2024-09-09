Кальяны и вейпы запрещают в Башкирии

Предлагаемые изменения будут касаться не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Это значит, что любители поразмять свои легкие с помощью вейпов или кальянов могут столкнуться со штрафами за несоблюдение новых норм. За первое нарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей, а за повторное — уже 1000 рублей.