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Курение

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Октябрь
Частные детсады Уфы будут брать сертификаты
30 октября, 17:15
Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники
29 октября, 19:00
Штрафы в два раза подняли в Башкирии
29 октября, 07:36
Курение убивает: мужчину нашли мертвым дома в Башкирии
21 октября, 08:45
Уфимским курильщикам придется раскошелиться
1 октября, 07:13
Сентябрь
Кальяны и вейпы запрещают в Башкирии
9 сентября, 08:34
Август
Курящих школьников ждет публичный позор
8 августа, 09:59
Июль
Уфимец сорвал вылет самолета вредной привычкой
23 июля, 07:36
Покурить в школе будет стоить ₽3 000 в Башкирии
2 июля, 12:28
Июнь
Житель Башкирии бросился на детей с кулаками из-за вейпа
4 июня, 08:16

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