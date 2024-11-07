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Штрафы

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Ноябрь
Из Уфы выдворены 33 нелегала
7 ноября, 05:06
Мэра Уфы разозлили самокатчики
1 ноября, 14:34
Октябрь
В Башкирии начали борьбу с зимой
31 октября, 12:39
Частные детсады Уфы будут брать сертификаты
30 октября, 17:15
Сегодня в Уфе: шакшинская эпопея, новый штраф и человейники
29 октября, 19:00
Штраф Хабирова ввели в Башкирии
28 октября, 06:34
Курултай сделал своё дело — Курултай может уходить
16 октября, 06:36
Жадный светофор нашли в Уфе
14 октября, 16:23
За разруху в медицине ответили врачи
11 октября, 12:12
Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе
9 октября, 03:18
Хайповое видео заинтересовало автоинспекцию Башкирии
6 октября, 11:21
Дети гоняли на мотоциклах по Уфе
6 октября, 10:57
Группу нелегалов нашли в Башкирии
6 октября, 07:40
Уфимским курильщикам придется раскошелиться
1 октября, 07:13
Сентябрь
Путин подписал указ о призыве в Армию
30 сентября, 11:03
Онкобольную оставили без лекарств в Уфе
29 сентября, 03:44
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
Чайлдфри — что такое и почему запретили
26 сентября, 10:31
Уфимцам не дают жить самокатчики
26 сентября, 07:14
Кому в Уфе пришлют повестки
24 сентября, 21:34

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