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Здоровый образ жизни

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Ноябрь
Взрослый спорт сделали бесплатным в Башкирии
8 ноября, 08:27
Октябрь
Врач-диетолог из Башкирии: «Здоровое питание опасно для жизни»
23 октября, 08:53
Мавлиев получил новую награду
3 октября, 11:52
Сентябрь
Путин наградил бойца из Башкирии орденом Мужества
25 сентября, 04:29
Кальяны и вейпы запрещают в Башкирии
9 сентября, 08:34
Август
Уфимка похудела на 30 кг на двух секретах
30 августа, 10:56
Июль
Эти 7 сезонных ягод могут изменить вашу жизнь! Вся правда о суперфруктах лета
19 июля, 11:25
Иван-чай: когда собирать и как ферментировать
18 июля, 06:38
Июнь
Суперпятно на Солнце угрожает Уфе мощными магнитными бурями в июне
В июне Уфа столкнется с мощными магнитными бурями, вызванными образованием нового суперпятна на Солнце. Узнайте, когда и как лучше подготовиться к этому явлению.
17 июня, 12:08
Май
Новый штамм гриппа стремительно распространяется по России
24 мая, 14:49
Бананы выросли, огурцы упали: динамика цен на продукты в магазинах Башкирии
21 мая, 10:05
Апрель
Почему не стоит оставлять телефон на подушке: безопасные места для хранения ночью
16 апреля, 12:39
Март
Ешьте сладкое и худейте — 3 самых простых рецепта ПП-десертов
22 марта, 16:29
Убирайтесь дома и худейте — топ самых эффективных тренировок без усилий
22 марта, 16:12

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