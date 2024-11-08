Здоровый образ жизни

Суперпятно на Солнце угрожает Уфе мощными магнитными бурями в июне

В июне Уфа столкнется с мощными магнитными бурями, вызванными образованием нового суперпятна на Солнце. Узнайте, когда и как лучше подготовиться к этому явлению.