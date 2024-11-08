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Законодательство

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Ноябрь
Взрослый спорт сделали бесплатным в Башкирии
8 ноября, 08:27
В Башкирии приняли новый закон о помощи инвалидам
7 ноября, 07:33
Октябрь
Башкирию надоело разбазаривать за гроши
31 октября, 08:13
Скандал в Курултае: депутаты не знают гимн и стесняются
30 октября, 07:56
Штраф Хабирова ввели в Башкирии
28 октября, 06:34
Уфимский телефон проверил Верховный суд России
25 октября, 17:56
Что это вообще было: скандал с пенсией инвалида из многодетной семьи получил развязку
16 октября, 02:58
Видео. Драка в школьной столовой Башкирии — стали известны подробности инцидента
15 октября, 10:08
В Башкирии депутаты взялись за ночной разгул
14 октября, 06:51
«Штраф Хабирова» вводят в Башкирии
10 октября, 07:56
Уфимка бьется за пенсию усыновленного инвалида
10 октября, 07:25
Детсад скрыл перелом у ребенка
9 октября, 10:38
Когда переобуваться на зимнюю резину в Уфе
9 октября, 03:18
Башкирия потеряет ₽378 млн на IT
7 октября, 08:00
ЭКО в Уфе творит чудеса
4 октября, 07:13
Утильсбор в России: кому придется платить
2 октября, 12:39
Чипирование вводят в Башкирии
2 октября, 08:28
Сентябрь
Путин подписал указ о призыве в Армию
30 сентября, 11:03
Радий Хабиров переписывает указы Рахимова
30 сентября, 05:30
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36

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