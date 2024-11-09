mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Нарушения

Выбрать дату
Ноябрь
БГПУ нарвался на проблемы с законом из-за снега
9 ноября, 07:36
Октябрь
В Башкирии заставили заплатить за выходные
30 октября, 05:22
Цыгане в Уфе: страшные воспоминания прошлого
28 октября, 13:31
Механики угнали элитную иномарку клиента в Уфе
22 октября, 18:25
Курултай сделал своё дело — Курултай может уходить
16 октября, 06:36
Башкирия уходит в предзимье
13 октября, 04:03
Прокуратура ищет тепло в Уфе
12 октября, 07:07
За разруху в медицине ответили врачи
11 октября, 12:12
Пищеблок детсада оказался рассадником антисанитарии
10 октября, 10:42
Синоптики встревожили жителей Башкирии
8 октября, 15:18
Козлов не пустили в Башкирию
8 октября, 10:00
Неустойчивая погода не оставляет Башкирию
7 октября, 14:49
Радий Хабиров: «Они допрыгаются»
7 октября, 08:10
Хайповое видео заинтересовало автоинспекцию Башкирии
6 октября, 11:21
Уфимцев лечат контрафактом
3 октября, 07:17
Уфимский «глаз Бога» оказался слепым
1 октября, 15:33
Сентябрь
Теневые вейпы наводнили школы Уфы
28 сентября, 04:36
Пьяный водитель бросился в посадки от посадки
26 сентября, 10:47
Уфимцам не дают жить самокатчики
26 сентября, 07:14
Премии исчезли в Башкирии
26 сентября, 04:47

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика