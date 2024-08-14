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Published Сегодня, 13:44

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Updated Сегодня, 13:56

Убийцу-абьюзера из Башкирии отпустят на СВО

Убийцу-абьюзера из Башкирии отпустят на СВО

14 августа 2024, 13:44
Фото: 1MI
Хладнокровная расправа мужчины над женой потрясла весь регион — теперь злодей может избежать наказания, рассказала журналистам мать убитой.

Патриотические чувства внезапно проснулись у башкортостанца, зверски убившего экс-супругу в 2023 году. Как утверждает Telegram-канал «Честный репортаж», мужчина якобы попросился добровольцем для участия в спецоперации, в связи с этим уголовное дело в отношении него могут приостановить.

Подробности поражающего своей жестокостью преступления ранее публиковал Mkset. В декабре минувшего года мужчина вооружился пистолетом, холодным оружием, кляпом и наручниками ворвался в квартиру бывшей жены. Там он заковал подростка-сына экс-супруги, после чего перерезал горло хозяйки жилища и вонзил ей нож в грудь.

Ребёнок тем временем сумел выбежать из квартиры и позвать на помощь, однако было уже поздно — в доме нашли лишь бездыханное тело матери парнишки.

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Изучая историю брака, можно поразиться, насколько предсказуем был финал у таких отношений — как рассказывал Mkset, регулярное физическое насилие вошло в семейную жизнь уже спустя два года после свадьбы.

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