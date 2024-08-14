Убийцу-абьюзера из Башкирии отпустят на СВО

Патриотические чувства внезапно проснулись у башкортостанца, зверски убившего экс-супругу в 2023 году. Как утверждает Telegram-канал «Честный репортаж», мужчина якобы попросился добровольцем для участия в спецоперации, в связи с этим уголовное дело в отношении него могут приостановить.