Убийцу-абьюзера из Башкирии отпустят на СВО

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
Патриотические чувства внезапно проснулись у башкортостанца, зверски убившего экс-супругу в 2023 году. Как утверждает Telegram-канал «Честный репортаж», мужчина якобы попросился добровольцем для участия в спецоперации, в связи с этим уголовное дело в отношении него могут приостановить.
Подробности поражающего своей жестокостью преступления ранее публиковал Mkset. В декабре минувшего года мужчина вооружился пистолетом, холодным оружием, кляпом и наручниками ворвался в квартиру бывшей жены. Там он заковал подростка-сына экс-супруги, после чего перерезал горло хозяйки жилища и вонзил ей нож в грудь.
Ребёнок тем временем сумел выбежать из квартиры и позвать на помощь, однако было уже поздно — в доме нашли лишь бездыханное тело матери парнишки.
Изучая историю брака, можно поразиться, насколько предсказуем был финал у таких отношений — как рассказывал Mkset, регулярное физическое насилие вошло в семейную жизнь уже спустя два года после свадьбы.