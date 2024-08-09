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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 20:06

Updated Сегодня, 20:06

Мобилизация в России — будет или нет

Мобилизация в России — будет или нет

9 августа 2024, 16:45
Фото: 1MI
Вопрос о новой волне призыва на СВО подняли после прорыва армии Украины под Курском, сообщают федеральные СМИ.

Новую мобилизацию в России проводить не собираются — заявил Виктор Заварзин, член комитета по обороне Государственной думы РФ. Как цитирует парламентария «Говорит Москва», численности российской группировки «достаточно» для успешного выполнения необходимых задач.

Как утверждает Заварзин, в зоне боевых действий службу проходят как минимум 700 тысяч российских контрактников — число мобилизованных и добровольцев парламентарий при этом называть не стал. Депутат также пообещал, что «в ближайшее время» Вооружённые силы РФ «достигнут всех поставленных целей».

Между тем о желании принять участие в боевых действиях также высказало руководство ЧВК «Вагнер». Соответствующие заявление командования группы опубликовали в близком к военной организации Telegram-канале.

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Напомним, ранним утром 6 августа армия Украины начала наступление в Курской области. На события в регионе отреагировал глава Башкирии Радий Хабиров. Манёвр ВСУ он назвал «провокацией киевского режима».

Ранее Mkset сообщал, что жители Башкортостана начали собирать гуманитарные грузы для жителей Курской области.

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