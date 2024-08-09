Мобилизация в России — будет или нет

Как утверждает Заварзин, в зоне боевых действий службу проходят как минимум 700 тысяч российских контрактников — число мобилизованных и добровольцев парламентарий при этом называть не стал. Депутат также пообещал, что «в ближайшее время» Вооружённые силы РФ «достигнут всех поставленных целей».