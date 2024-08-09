Мобилизация в России — будет или нет

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 20:06
Updated Сегодня, 20:06
Новую мобилизацию в России проводить не собираются — заявил Виктор Заварзин, член комитета по обороне Государственной думы РФ. Как цитирует парламентария «Говорит Москва», численности российской группировки «достаточно» для успешного выполнения необходимых задач.
Как утверждает Заварзин, в зоне боевых действий службу проходят как минимум 700 тысяч российских контрактников — число мобилизованных и добровольцев парламентарий при этом называть не стал. Депутат также пообещал, что «в ближайшее время» Вооружённые силы РФ «достигнут всех поставленных целей».
Между тем о желании принять участие в боевых действиях также высказало руководство ЧВК «Вагнер». Соответствующие заявление командования группы опубликовали в близком к военной организации Telegram-канале.
Напомним, ранним утром 6 августа армия Украины начала наступление в Курской области. На события в регионе отреагировал глава Башкирии Радий Хабиров. Манёвр ВСУ он назвал «провокацией киевского режима».
Ранее Mkset сообщал, что жители Башкортостана начали собирать гуманитарные грузы для жителей Курской области.