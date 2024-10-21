Родственники

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Октябрь
Странный пациент угодил в уфимскую больницу
21 октября, 09:59
Многодетная семья стала бездомной в Башкирии
14 октября, 09:32
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Чем богата семья арестованного вице-премьера Башкирии
2 октября, 17:39
Сентябрь
За освобождение бойца СВО из плена потребовали ₽1 млн в Башкирии
18 сентября, 09:19
Семейный отдых обернулся трагедией в Башкирии
8 сентября, 19:27
Август
В Башкирии не дают похоронить бойца СВО
24 августа, 11:54
В Башкирии произошло чудо
18 августа, 10:23
Убийцу из Уфы отправили штурмовать посадки на СВО
16 августа, 06:57
Июль
Всю семью зарезали в Башкирии
Под подозрение следователей в кровавой расправе попал родственник погибшей семейной пары, сообщает СК Башкирии.
16 июля, 10:48
В Уфе простились с погибшим на СВО Ильясом Саттаровым
Соболезнования родным и близким погибшего принесли в администрации Кировского района Уфы, сообщает ведомство.
12 июля, 04:51
Чат-бот для бойцов СВО перезапустили в Башкирии
11 июля, 07:01

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