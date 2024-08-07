Хабиров оценил события в Курске

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Радий Хабиров в своих профилях в соцсетях высказал солидарность с жителями Курской области. Напомним, в регионе с раннего утра 6 августа пытаются отразить попытки прорыва украинской армии вглубь региона. Жертвами боевых действий на 7 августа, по информации местного губернатора Алексея Смирнова, стали уже пятеро человек.
По мнению Хабирова, происходящее в Курской области — это «провокация киевского режима». Руководитель региона также упомянул, что «подлый враг» наносит удары по «беззащитным мирным жителям» и «в том числе по детям».
Глава Башкортостана также упомянул, что власти республики «готовы оказать любую помощь» Курской области.