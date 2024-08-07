Хабиров оценил события в Курске

Радий Хабиров в своих профилях в соцсетях высказал солидарность с жителями Курской области. Напомним, в регионе с раннего утра 6 августа пытаются отразить попытки прорыва украинской армии вглубь региона. Жертвами боевых действий на 7 августа, по информации местного губернатора Алексея Смирнова, стали уже пятеро человек.