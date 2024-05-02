Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По данным ведомства, случился инцидент в марте 2023 года в одном из торговых центров столицы Башкирии. 19-летний парень нанес удар бутылкой несовершеннолетнему. За это юноше тогда назначили 100 часов обязательных работ.
Напомним, сейчас уфимца обвиняют в убийстве 34-летнего Александра Ефимова. Мужчина заступился за своего соседа, автомобиль которого громила толпа молодых людей. Позже на место приехал 19-летний обвиняемый и нанес удар ножом Александру, в результате мужчина скончался.