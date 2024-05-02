Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе

Напомним, сейчас уфимца обвиняют в убийстве 34-летнего Александра Ефимова. Мужчина заступился за своего соседа, автомобиль которого громила толпа молодых людей. Позже на место приехал 19-летний обвиняемый и нанес удар ножом Александру, в результате мужчина скончался.