mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе

Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе

2 мая 2024, 08:46
Фото: mkset.ru
Уфимец, который зарезал заступившегося за прохожего мужчину, ранее привлекался к ответственности за нападение на несовершеннолетнего, сообщили в МВД Башкирии.

По данным ведомства, случился инцидент в марте 2023 года в одном из торговых центров столицы Башкирии. 19-летний парень нанес удар бутылкой несовершеннолетнему. За это юноше тогда назначили 100 часов обязательных работ.

Зарезала ради телефона: уфимка напросилась в гости к старушке и зверски убила хозяйку
Узнать подробнее

Напомним, сейчас уфимца обвиняют в убийстве 34-летнего Александра Ефимова. Мужчина заступился за своего соседа, автомобиль которого громила толпа молодых людей. Позже на место приехал 19-летний обвиняемый и нанес удар ножом Александру, в результате мужчина скончался.

#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии
Подпишитесь
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
Сегодня, 08:32
Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе
Сегодня, 07:18
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:27
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Сегодня, 06:14
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Сегодня, 06:57
"