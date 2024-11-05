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Преступление

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Ноябрь
Военного начальника задержали после жалобы уфимского бойца
5 ноября, 12:18
Уфимский подросток обманул пенсионеров на ₽1 млн
2 ноября, 08:05
Октябрь
Труп мужчины нашли в общежитии в Башкирии
31 октября, 09:08
«Черный риэлтор» превратила в бомжей жителей Башкирии
31 октября, 07:03
Ювелирного вора поймали в Башкирии
30 октября, 12:21
Стрельба в Башкирии — что это было
30 октября, 09:40
Уфимка открыла домашнее казино
29 октября, 09:05
Видео. В Башкирии халатность инженера обернулась трагедией
29 октября, 07:10
Придушил, изнасиловал, убил — в Уфе начат суд по громкому делу
28 октября, 10:11
Воры-вандалы разнесли гараж в Башкирии
25 октября, 06:30
Срочно. «Вооружен и особо опасен»: уфимец напал на полицию и отнял пистолет
24 октября, 09:25
Суд оценил нюдсы студентки в шесть лет колонии
23 октября, 10:43
Ножевое ранение на день рождения подарила жена супругу в Башкирии
23 октября, 09:34
«Фулл хаус»: оперативники ФСБ ворвались в казино
23 октября, 07:05
Школьницу из Башкирии изнасиловали в Екатеринбурге
18 октября, 11:23
В Башкирии накрыли завод вейперов
16 октября, 09:12
Купить права в Башкирии — ₽150 000
15 октября, 07:49
Башкортостанец застрелил отца вместо лося на охоте
12 октября, 07:37
Отшельник-наркоман оказался серийным вором
9 октября, 13:51
Пьяный водитель убил старушку в Башкирии
9 октября, 12:18

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