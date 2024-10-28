mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Боевые действия

Выбрать дату
Октябрь
Женщины из Башкирии поедут на СВО
28 октября, 14:44
Когда кончится СВО — военный из Уфы
25 октября, 12:51
Танкиста спасли от страданий в Башкирии
24 октября, 10:05
В Башкирии проверят бомбоубежища
19 октября, 06:55
Боец из Башкирии вернулся из плена ВСУ
19 октября, 04:53
Казань попала в «план победы» Украины
17 октября, 19:12
Сентябрь
Зэкам из Башкирии будут платить по ₽500000
20 сентября, 17:33
Контрактник из Башкирии погиб в Курской области
15 сентября, 08:11
Путин назначил участника программы «Время Героев» Орлова главой «Движения первых»
Проект «Время Героев» — программа подготовка руководящих кадров для органов власти и госкомпаний из числа участников СВО.
15 сентября, 05:34
Четверо бойцов из Башкирии вернулись из плена ВСУ
14 сентября, 17:10
Путин наградил снайпера из Башкирии
9 сентября, 10:45
Экс-главу молодежи Башкирии не пускают на СВО
4 сентября, 16:11
Август
Бойцы СВО отправили в Уфу обращение
31 августа, 08:42
Полина Гагарина обратилась к Уфе
30 августа, 19:20
Многодетный отец из Башкирии погиб на СВО
28 августа, 16:34
Путин благословил на бой добровольца из Башкирии
27 августа, 09:26
Трижды кавалер ордена Мужества получил новую награду в Башкирии
26 августа, 08:46
Пушок из «Вагнера» женился в Башкирии
23 августа, 13:23
В Уфе раздали сертификаты к школе
23 августа, 05:56
День города опять отменили в Башкирии
20 августа, 06:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика