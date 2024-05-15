В Уфе мужчина заступился за прохожего ценой жизни: задержан соучастник убийства

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Задержанный мужчина — знакомый юноши, зарезавшего уфимца. Подсудимый помог убийце скрыться с места происшествия и избавиться от ножа. Горожанину также предъявили обвинение в том, что он не сообщил полицейским информацию о преступнике. Кроме того, стало известно, что именно арестованному принадлежит орудие убийства.
Свою вину мужчина признал, сейчас с ним разбираются следователи.
Напомним, убийство произошло 30 апреля в уфимском Инорсе. Потерпевший заметил, как группа молодых людей громит машину, в которой сидел его сосед. Нападавшие пытались выбить из мужчины долг. Уфимец сделал хулиганам замечание, в результате завязалась драка. В ходе конфликта 19-летний участник группировки нанес потерпевшему смертельный удар ножом.
Вскоре после происшествия преступника задержали. Были выяснены другие подробности его прошлого. Так, стало известно, что ранее юношу судили за причинении вреда ребенку: молодой человек ударил малолетнего посетителя торгового центра бутылкой по голове.