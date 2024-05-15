В Уфе мужчина заступился за прохожего ценой жизни: задержан соучастник убийства

Задержанный мужчина — знакомый юноши, зарезавшего уфимца. Подсудимый помог убийце скрыться с места происшествия и избавиться от ножа. Горожанину также предъявили обвинение в том, что он не сообщил полицейским информацию о преступнике. Кроме того, стало известно, что именно арестованному принадлежит орудие убийства.