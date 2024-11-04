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СВО

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3 ноября
Когда кончится СВО — мнение разведки
3 ноября, 20:26
1 ноября
Депутат из Башкирии исчез на СВО — стали известны подробности
1 ноября, 15:13
Срочно. Депутат из Башкирии исчез на СВО
1 ноября, 11:49
31 октября
Взрывы на заводе Башкирии из-за дронов придумали на Украине
31 октября, 18:05
Аэропорт Уфы открыли после атаки БПЛА
31 октября, 17:37
Срочно. Уфу атаковали беспилотники
31 октября, 17:13
Уфимский завод эвакуируют по тревоге
31 октября, 17:03
Срочно. Небо Уфы экстренно закрыли
31 октября, 16:27
В Уфе бойцам СВО сделают огромную скидку на жилье
31 октября, 15:53
Хабиров объявил Год поддержки бойцов СВО
31 октября, 13:25
Заключенный из Башкирии пропал на СВО
31 октября, 07:00
29 октября
Новые льготы для бойцов СВО ввели в Уфе
29 октября, 08:22
Душа компании: машинист из Башкирии погиб на СВО
29 октября, 04:57
28 октября
Как смотреть теперь YouTube уфимцам важнее ядерной войны
28 октября, 17:45
Коммунальный ад, скандальный мост и СВО: итоги совещания правительства
28 октября, 17:36
Женщины из Башкирии поедут на СВО
28 октября, 14:44
Житель Башкирии стал Героем России
28 октября, 12:13
Жены и матери бойцов СВО: «Жить в постоянной тревоге выматывает и морально истощает»
28 октября, 11:52
Погиб замечательный человек: в Башкирии простились с бойцом СВО
28 октября, 05:06
27 октября
На повестке у Хабирова: курорты, студентки и скандальный мост
27 октября, 04:01

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