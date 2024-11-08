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Убийство

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Ноябрь
Дворник опознал уфимского убийцу
8 ноября, 06:40
Убийство 10-летней давности раскрыли в Башкирии
1 ноября, 08:09
Октябрь
Видео. В Башкирии вынесли приговор за жестокие пытки
25 октября, 07:17
Видео. Убийство таксистки в Челябинской области и бунт против цыган — подробности инцидента
25 октября, 04:40
Уфимец изнасиловал и убил сестру
22 октября, 10:23
Убийцу из Башкирии отпустили на СВО после попыток суицида
18 октября, 03:25
Уфимский расчленитель выходит на свободу
17 октября, 19:30
Убийцу педофила из Уфы выпустили на свободу
17 октября, 19:07
Видео. Домашнего террориста арестовали в Уфе
15 октября, 08:16
Видео. Жильцам взорванного в Уфе дома выплатят компенсации
14 октября, 08:26
Пьяный водитель убил старушку в Башкирии
9 октября, 12:18
Болтливость помогла раскрыть 13-летний «глухарь»
8 октября, 08:01
Уфимский убийца получил год колонии
4 октября, 12:19
Каннибал из Башкирии попал к врачам
4 октября, 09:55
Уфимцев убивает неизвестное пойло
2 октября, 16:44
Трое мужчин спрятали труп в Башкирии
2 октября, 16:19
Гастролер-убийца прятался в уфимской бане
2 октября, 08:07
Сын забил насмерть беспомощную мать
1 октября, 08:23
Заключённый из Уфы погиб на СВО
30 сентября, 20:16
Сентябрь
Убийце уфимской чиновницы скостили срок
27 сентября, 16:39

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