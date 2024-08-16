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Десятерых полицейских избили и обматерили в Башкирии

Десятерых полицейских избили и обматерили в Башкирии

16 августа 2024, 09:24
Фото: 1MI
Страдания стражей порядка помогли пополнить республиканскую казну, сообщили в МВД по региону.

Суд в Стерлитамаке за год вынес семь приговоров о насилии против представителей власти. Кроме того, ещё три дела были связаны с оскорблением полицейских.

Так, драку с оперативной группой устроил пьяный посетитель городской сауны. Нетрезвый гость устроил перепалку с персоналом, те — нажали на тревожную кнопку. Пока дебошира «паковали» в служебную машину, тот несколько раз пнул стража порядка. За свои действия ему пришлось выплатить штраф в ₽60 000.

Ещё один приговор — более строгий — вынесли буйному горожанину, драку с участием которого приехали разнимать полицейские. «Смельчак» начал громко оскорблять стражей порядка и разбил стекло патрульной машины, после чего нанёс хук женщине-сотруднику МВД. «Бойцу» дали четыре года колонии.

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Ранее драку с полицейскими устроил житель Уфы, которого решили проверить на наркотики. Мужчина посреди ночи торопливо выходил из леса и навлёк на себя подозрения. Дабы развеять их, оперативники решили проверить документы горожанина, однако без кулаков провести диалог не получилось.

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