Десятерых полицейских избили и обматерили в Башкирии

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Суд в Стерлитамаке за год вынес семь приговоров о насилии против представителей власти. Кроме того, ещё три дела были связаны с оскорблением полицейских.
Так, драку с оперативной группой устроил пьяный посетитель городской сауны. Нетрезвый гость устроил перепалку с персоналом, те — нажали на тревожную кнопку. Пока дебошира «паковали» в служебную машину, тот несколько раз пнул стража порядка. За свои действия ему пришлось выплатить штраф в ₽60 000.
Ещё один приговор — более строгий — вынесли буйному горожанину, драку с участием которого приехали разнимать полицейские. «Смельчак» начал громко оскорблять стражей порядка и разбил стекло патрульной машины, после чего нанёс хук женщине-сотруднику МВД. «Бойцу» дали четыре года колонии.
Ранее драку с полицейскими устроил житель Уфы, которого решили проверить на наркотики. Мужчина посреди ночи торопливо выходил из леса и навлёк на себя подозрения. Дабы развеять их, оперативники решили проверить документы горожанина, однако без кулаков провести диалог не получилось.