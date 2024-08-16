Десятерых полицейских избили и обматерили в Башкирии

Так, драку с оперативной группой устроил пьяный посетитель городской сауны. Нетрезвый гость устроил перепалку с персоналом, те — нажали на тревожную кнопку. Пока дебошира «паковали» в служебную машину, тот несколько раз пнул стража порядка. За свои действия ему пришлось выплатить штраф в ₽60 000.