Оскорбление

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Октябрь
Поспать в подъезде в Уфе — ₽90 000
28 октября, 10:11
Ссора в домашнем чате дорого обошлась уфимке
15 октября, 10:58
Сентябрь
Унизить чиновника в Башкирии — ₽3000
24 сентября, 12:50
Унизить полицейского в Башкирии — ₽30000
15 сентября, 09:11
Август
Жителей Башкирии наказали за нападения на полицейских
16 августа, 09:24
Июль
Уфимец сорвал вылет самолета вредной привычкой
23 июля, 07:36
Обматерить учителя в Уфе — ₽1000
18 июля, 17:14
Отдыхающие избили сотрудника Росгвардии в Уфе
17 июля, 10:18

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